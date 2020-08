I risultati finali della Gara 2 Superbike del round di Portimao 2020. La classifica con l’ordine di arrivo al traguardo della seconda manche SBK.

Imbattibile Jonathan Rea a Portimao. Dopo Gara 1 e Superpole Race, il campione della Kawasaki si aggiudica anche Gara 2. Altro dominio da parte sua, giunto al traguardo da solo dopo una corsa gestita in maniera perfetta.

Il nord-irlandese si prende anche la testa della classifica generale SBK. Sul podio della seconda manche in Portogallo salgono anche Scott Redding su Ducati e Michael van der Mark, autori di una bella lotta alle spalle di Rea.

Quarta posizione per Chaz Davies sulla seconda Panigale V4 R del team Aruba Racing. Buon quinto posto per Alvaro Bautista su Honda, che precede Michael Ruben Rinaldi. Settimo Tom Sykes su BMW, mentre Toprak Razgatlioglu è risalito fino all’ottava piazza dopo la caduta nella prima parte di gara quando si giocava il podio.

In top 10 anche Federico Caricasulo e Leandro Mercado. Altra manche complicata per Marco Melandri, quattordicesimo al traguardo. Ritiri pesanti per Alex Lowes e Loris Baz, caduti entrambi.

