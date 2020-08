Tony Cairoli non comincia al top nel round in Lettonia. Mercoledì e domenica si ritorna subito in pista.

La MXGP è tornata in azione dopo cinque mesi di stop sulla pista di Kegums, in Lettonia, dove si ritornerà a gareggiare mercoledì 12 e domenica 16 agosto, Il nuovo protocollo anti Coronavirus prevede un inedito programma di gara che impegna i piloti tra prove libere, cronometrate e manche di gara, alla mattina e al pomeriggio, concentrando tutti gli impegni in pista in un solo giorno.

Per Antonio Cairoli non è stato un week-end al top. 9° nelle prove libere e medesima posizione nella successiva sessione cronometrata. Ma in gara-1 è partito male scivolando fuori dalla top-20 dopo il primo giro, ma è riuscito a rimontare fino alla settima piazza. Nel secondo round è partito meglio, ma è stato centrato da un avversario che lo ha colpito alla gamba destra con la moto. Ripartito in fondo al gruppo, ha provato a rimontare ma è caduto nuovamente accusando dolore al ginocchio destro. Per Tony Cairoli 17° posto, per un tredicesimo di giornata, che lo colloca al quarto posto della classifica di campionato.

“Oggi è stata molto dura. La ripresa dopo cinque mesi ha reso tutto complicato perché anche se sapevo di essermi allenato bene e di poter fare bene, non conoscevamo il ritmo gara. L’unico problema sono state le mie partenze e l’abbiamo visto su questa pista dove è difficile superare… Questo non è il risultato che volevamo, ma ho visto che molti hanno avuto problemi in questa prima gara. Comunque non andremo troppo nel panico ma vogliamo stare più avanti di così. Voglio tornare di nuovo dietro il cancello e dimostrare che posso farcela; ultimamente è molto importante essere in testa in partenza – ha concluso Tony Cairoli – e noi dobbiamo lavorare un po’ di più in questa direzione”.

Gara 1: 1-T.Gajser 2-G.Coldenhoff 3-R.Febvre 4-J.Herlings 7-A.Cairoli

Gara 2: 1-G.Coldenhoff 2-J.Seewer 3-R.Febvre 4-J.Herlings 17-A.Cairoli

Gran Premio: 1-G.Coldenhoff 47p. 2-T.Gajser 41p. 3-R.Febvre 40p. 4-J.Seewer 38p. 13-A.Cairoli 18p.

Campionato: 1-J.Herlings 130p. 2-T.Gajser 126p. 3-G.Coldenhoff 103p. 4-A.Cairoli 86p. 5-A.Jasikonis 83p.