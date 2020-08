Con una gara di grande sostanza arriva il successo nella seconda manche in Lettonia in MXGP da parte di Coldenhoff, male invece Tony Cairoli.

Dopo l’ottima prestazione in Gara 1 Coldenhoff ci ha riprovato e questa volta è riuscito a cogliere il bersaglio grosso vincendo la seconda manche in Lettonia. Pronti via subito una sorpresa durante la partenza con Herlings e Cairoli che si prendono e finiscono nelle retrovie. L’olandese si è ritrovato 22° e l’italiano 27°.

Davanti, invece, Coldenhoff ha subito preso il comando cominciando martellare giri veloci su giri veloci e distanziando di fatto tutti gli avversari. Incredibile gara di Herlings che scivolato al primo giro 22° supera tutti come birilli e chiude addirittura al 4° posto.

Non riesce la grande rimonta a Cairoli

A 6 minuti circa dalla fine la sorpresa della gara con Gajser, che sino a quel momento era 2°, che cade. Lo sloveno nonostante l’incidente però è ritornato ugualmente in gara chiudendo al 5° posto.

Sul podio con Coldenhoff Seewer e Febvre. Non riesce questa volta il rimontone, invece, a Tony Cairoli che alla fine chiude solo 17°. Per effetto di questi risultati

Antonio Russo