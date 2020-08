Grande vittoria in MXGP per Tim Gajser. Tony Cairoli scivola nelle retrovie a inizio gara, ma poi è autore di una grandissima rimonta.

Tim Gajser sembra essere entrato in modalità Mondiale. Lo sloveno in Gara-1 pronti via si è subito preso l’holeshot scappando via davanti a Coldehoff, Tonus, Prado e Seewer. Più attardato Herlings che dopo il via è solo 9°. Scontri invece nelle retrovie con diversi piloti che finiscono a terra. Difficoltà anche per Cairoli che chiude la prima tornata addirittura 20°.

Davanti Gajser comincia subito martellando, ma ad un certo punto commette un errore e si fa superare da Coldehoff che galvanizzato dalla prima piazza comincia a girare davvero velocissimo. A metà gara però lo sloveno decide di rompere gli indugi e supera lo svizzero staccandolo.

Delude Herlings

Nelle retrovie Cairoli supera gli avversari non senza difficoltà ma risale e a 10 minuti dalla fine punta la top-10. Delude, invece, Herlings. L’olandese era atteso ad una lotta con Gajser per il successo, ma staziona costantemente tra la 5a e la 9a piazza.

Sul podio con lo sloveno salgono Coldenhoff e Febvre. Solo quarto posto per Herlings, mentre Tony Cairoli chiude 7° dopo una bella rimonta. Ora c’è grande attesa per Gara-2 dove il pilota siciliano è chiamato ad una grande prestazione se vuole restare ancora agganciato al treno che porta al titolo iridato numero 10 per lui.

Antonio Russo