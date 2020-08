Primo podio per il team Avintia e grande risultato per Johann Zarco che punta al team Ducati factory per il 2021.

Pole position e podio per Johann Zarco a Brno, un week-end come si attendeva da tempo e che mette in archivio un pessimo campionato 2019. Il francese ha subito anche un penalty per l’incidente accorso all’ex compagno di squadra Pol Espargarò, ma neppure questo è bastato a impedire la sua ascesa sul podio, reggendo agli attacchi di Alex Rins negli ultimi giri.

Johann Zarco ha dovuto pazientare per oltre un anno e mezzo prima di salire di nuovo sul podio della MotoGP. Dai tempi della Yamaha Tech3: “È una sorpresa”. E in merito all’incidente dell’avversario KTM: “Pol è stato più veloce, ma è andato troppo lontano. Credevo mi avesse visto. Ovviamente non l’ha fatto. Ero preoccupato perché conosco le regole in queste situazioni… È difficile giudicare. Un giro lungo è meglio di una penalità drive-through e sarebbe stato troppo duro. Dopotutto, siamo qui per correre e non per ballare”.

Fortunatamente nessuno è riuscito ad approfittare del suo long lap penalty e ha mantenuto la terza piazza fino alla fine. “Ho acquisito fiducia e questo risultato mi ha aiutato anche nel mio rapporto con la Ducati”. Non ha mai nascosto di voler ambire alla Ducati factory e questo podio lo mette sicuramente in una buona luce agli occhi dei vertici di Borgo Panigale. Adesso bisogna riconfermarsi al Red Bull Ring fra pochi giorni.