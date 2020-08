Grandissima gara per Brad Binder che ha colto il primo successo in carriera in MotoGP davanti a Morbidelli (primo podio nella classe regina) e Zarco.

A leggere la classifica a fine gara quasi non ci si crede. Brad Binder ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP dopo appena due gare nella classe regina. Per la prima dal 2013 un rookie riesce a vincere una gara, prima del rider della KTM l’ultimo a riuscirci era stato Marc Marquez. Inoltre primo successo per un sudafricano nella catgoria.

Dietro Binder si è piazzato un ottimo Franco Morbidelli, che per larghi tratti della gara ha addirittura accarezzato l’idea di poter vincere il GP prima di essere superato al giro 13 dal sudafricano. Per l’italiano comunque si tratta del primo podio in carriera in MotoGP. Terzo posto, invece, per il pole-man di ieri Zarco.

Antonio Russo