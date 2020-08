Primo successo italiano in Moto3 con Dennis Foggia che ha colto a sua volta anche la sua prima vittoria in carriera nel Motomondiale.

Dopo le due vittorie di Arenas e il successo nell’ultima gara da parte di Suzuki arriva finalmente anche la prima affermazione italiana in Moto3 ed è una vittoria che porta con sé un carico di emozioni davvero incredibile. Dennis Foggia, da quest’anno al team Leopard è riuscito ad ottenere il suo primo successo in carriera nel Motomondiale grazie ad una gara di grande sostanza.

Il rider capitolino pronti via si è subito agganciato al gruppo di testa composto da 10 piloti che sono subito andati via. Poco prima di metà gara Foggia si è subito messo in testa superando il leader del Mondiale Arenas e da lì è partito un vero e proprio show per il pilota romando che ha tenuto duro resistendo sempre agli attacchi dello spagnolo.

Arenas sempre più leader

Peccato per Arbolino che mentre era in lotta per i primi è scivolato nelle retrovie a causa di un contatto con Arenas chiudendo alla fine solo 8°. Grandissima, invece, la gara di Antonelli, che partito 12° è riuscito a risalire alla fine sino al 4° posto.

Insieme a Foggia ed Arenas è salito sul podio anche Ogura, che ha lottato sino all’ultimo con lo spagnolo per strappargli la seconda piazza. Per effetto di tali risultati l’iberico allunga nella classifica iridata con 18 punti di vantaggio sul giapponese. Il primo degli italiani, invece, al momento è proprio il rider capitolino vincitore del GP di Brno quest’oggi.

Antonio Russo

Moto3, l’ordine di arrivo

1 D. FOGGIA 39:06.370

2 A. ARENAS +0.205

3 A. OGURA +0.251

4 N. ANTONELLI +0.381

5 J. MCPHEE +0.509

6 R. FERNANDEZ +0.808

7 J. ALCOBA +0.889

8 T. ARBOLINO +1.647

9 R. FENATI +1.648

10 S. NEPA +8.815