Enea Bastianini ha conquistato il successo al GP di Brno in Moto2 issandosi così davanti a tutti anche nella classifica iridata.

Grandissima vittoria per Enea Bestianini nel GP di Brno, che grazie al successo di oggi si issa anche da solo in testa al Mondiale. Il rider nativo di Rimini pronti via si è subito preso la prima posizione davanti a Lowes provando a scappare via. Il pilota del Team ItalTrans, compreso di non poter andarsene però ha deciso ad un certo punto della gara di gestire.

Dietro i due, invece, Luca Marini, partito un po’ attardato ha provato a costruirsi una bella rimonta. Il pilota del VR46 alla fine è riuscito a chiudere comunque con un buon 4° posto anche se rammaricato per avere mancato un podio che sarebbe stato sicuramente alla portata qualora fosse partito più avanti.

Lotta Bastianini-Marini per il titolo

Nel finale ansia per Bastianini che si ritrova Lowes praticamente negli scarichi, ma l’italiano riesce a tenere duro e vince una gara comandata dall’inizio alla fine. Sul podio anche Joe Roberts, emozionatissimo, per la prima volta tra i primi tre nel Motomondiale.

Sesta piazza, invece, per Bezzecchi. Per effetto di tali risultati la lotta per il Mondiale è tutta nostrana con Bastianini che è primo davanti a Marini, con un vantaggio su quest’ultimo di 15 punti. Terzo posto, invece per Nagashima, che dopo le ottime prestazioni nelle prime due gare ha messo insieme solo due 11° posto negli ultimi due GP.

Moto2, l’ordine di arrivo

1 E. BASTIANINI 39:13.926

2 S. LOWES +0.423

3 J. ROBERTS +5.948

4 L. MARINI +8.797

5 A. FERNANDEZ +9.392

6 M. BEZZECCHI +10.306

7 J. NAVARRO +10.575

8 J. MARTIN +11.366

9 H. SYAHRIN +12.875

10 A. CANET +14.266

A 15 point lead in the Championship! 🔝 It’s all change at the top after the #CzechGP 🇨🇿#Moto2 pic.twitter.com/UEE0HmDRQ7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 9, 2020

Antonio Russo