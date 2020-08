Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 9 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni da Nord a Sud, salve qualche sterile addensamento sulle Alpi orientali e sulla Calabria jonica, ma senza fenomeni. Le temperature minime subiranno un lieve rialzo e saranno comprese fra 22 e 26 gradi.

Lunedì 10 agosto sarà una giornata all’insegna del bel tempo e del gran caldo, ma lungo la fascia appenninica si registreranno piogge sparse e temporali che dal pomeriggio si estenderanno anche sulla catena alpina. Ma si tratta di fenomeni di breve durata. Le temperature massime oscilleranno tra 31 e 36 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Val d’Aosta al Traforo del Monte Bianco (direzione: Chamonix) coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 15 minuti.

Alle porte di Milano traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 127 – direzione: Torino) tra Cormano e Nodo A4/A8 Milano-Varese per incidente. Più a Nord sulla A9 Lainate-Como (Km 33 – direzione: Svizzera) coda in uscita alla barriera di Como Grandate.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori in corso.

All’altezza di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 14 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) rallentamenti tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale. Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 262 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano.