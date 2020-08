Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 8 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli soleggiati al Centro e al Nord, salvo qualche piovasco fra Abruzzo e basso Lazio. Al Sud cieli da poco a molto nuvolosi con temporali lungo la fascia appenninica e in particolare tra Basilicata e Calabria jonica. Temperature massime in leggera ascesa e comprese tra 29 e 34 gradi, temperature decisamente più fresche sulla versante orientale della Calabria.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Monza sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 33 – direzione: Lainate) coda in entrata alla barriera di Como Grandate.

Nei pressi di Sestri Levante sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Rosignano) coda di 8 km tra Recco e Chiavari per lavori in corso.

Fra Reggio Emilia e Bologna traffico rallentato sulla A22 Brennero-Modena (Km 309.4 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. In A1 Milano-Bologna (Km 119.5 – direzione: Napoli) code a tratti tra Parma e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto.

A Firenze code a tratti in A1 Bologna-Firenze (Km 262 – direzione: Napoli) tra Barberino di Mugello e Calenzano. Sulla A1 Bologna-Roma (Km 296 – direzione: Napoli) rallentamenti tra Firenze Impruneta e Incisa – Reggello.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 262.6 – direzione: Taranto) code a tratti tra Civitanova Marche e Giulianova. In A14 Ancona-Bari (Km 344 – direzione: Taranto) code a tratti tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara sud.

All’altezza di Frosinone sulla A1 Firenze-Napoli (Km 561.7 – direzione: Napoli) code a tratti tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Frosinone.

In Campania si segnalano rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli (Km 734 – direzione: Napoli) con coda di 4 km tra Caserta Nord e Bivio A1/A30 Caserta-Salerno. In A3 Napoli-Salerno (Km 4.8 – direzione: Salerno) coda alla barriera di Napoli sud. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 52 – direzione: Salerno) coda di 3 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.