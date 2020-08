Brutta caduta per Sandro Cortese in Gara 1 Superbike a Portimao. Ha rimediato la frattura di una vertebra e di uno stinco. Intervento necessario adesso.

Si è concluso in anticipo il weekend Superbike a Portimao per Sandro Cortese. Il pilota tedesco è stato vittima di una brutta caduta nell’ultimo giro di Gara 1.

L’impatto è stato forte, la sua Kawasaki è andata distrutta e lui ha avuto conseguenze fisiche. Infatti, gli accertamenti medici effettuati hanno permesso di riscontrare la frattura della settima vertebra toracica e anche lo stinco destro.

In serata l’operazione presso l’ospedale di Faro. Sarebbe stato troppo rischioso trasportare Cortese in Germania. Domenica dovrebbe riuscire già a camminare. Per fortuna può muovere tutto, non ci sono stati danni di tipo neurologico e i riflessi sono rimasti intatti.

Veramente un peccato per il pilota del team Pedercini Racing, molto sfortunato oggi a Portimao. Adesso dovrà pensare solamente a recuperare al meglio. Il prossimo round del Mondiale Superbike 2020 sarà a fine agosto ad Aragon, in Spagna. Speriamo di rivederlo in pista, anche se la solamente nei prossimi giorni si capiranno meglio le sue condizioni. Non verranno presi rischi.

