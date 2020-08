I risultati finali della Gara 1 Superbike del round di Portimao 2020. La classifica con l’ordine di arrivo al traguardo della prima manche SBK.

È da poco terminata Gara 1 Superbike del round di Portogallo 2020. La vittoria di questa prima manche a Portimao è andata a Jonathan Rea, scattato dalla pole position e in testa fino alla fine.

Il campione della Kawasaki ha subito imposto il suo ritmo e dominato la corsa. Toprak Razgatlioglu è arrivato secondo in solitaria, non è riuscito a contrastare Johnny ma non è stato neanche disturbato dagli altri rivali. Sul podio sale anche Michael van der Mark con la seconda Yamaha Pata.

Buona quarta posizione per Alex Lowes con l’altra Kawasaki ufficiale. Ottimo Michael Rinaldi, che chiude quinto con la Ducati del team Go Eleven. Il riminese ha avuto la meglio nella battaglia con Loris Baz e Scott Redding. Solo settimo il pilota del team Aruba Racing.

In top 10 anche la BMW di Tom Sykes, la Honda di Alvaro Bautista e la seconda BMW di Eugene Laverty. Solamente undicesimo Chaz Davies. Quindicesimo Federico Caricasulo, diciassettesimo Marco Melandri.

SBK Portimao 2020, classifica Gara 1: ordine di arrivo finale