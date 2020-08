Francesco “Pecco” Bagnaia operato con successo alla tibia destra fratturata a Brno. Il pilota del team Pramac Racing Ducati dovrà saltare delle gare ora.

Oggi Francesco Bagnaia è stato operato alla tibia della gamba destra fratturata in seguito alla caduta nella FP1 MotoGP a Brno. L’intervento è stato effettuato presso Ospedali Riuniti di Ancona dall’equipe del professor Raffaele Pascarella.

Il team Pramac Racing ha informato che l’operazione ha avuto successo. Tutto è filato liscio, ma per rivedere Pecco in pista servirà del tempo. Infatti, sui social network la squadra italiana ha fatto intendere che potrebbe tornare a settembre a Misano.

Inizialmente sembrava che ci fossero speranze di poterlo rivedere in gara per il secondo dei due gran premi in Austria. Invece, bisognerà attendere Misano. Adesso Bagnaia dovrà fare fisioterapia e affrontare il percorso di riabilitazione per recuperare da questo brutto infortunio.

Veramente sfortunato il pilota piemontese, che in Andalusia aveva visto sfumare il primo podio in MotoGP per un problema della sua Ducati e in Repubblica Ceca ci ha pensato una caduta a metterlo k.o. per più appuntamenti del calendario della stagione. Un vero peccato, ma facciamo i nostri migliori auguri a Pecco per una completa guarigione il prima possibile.

Il team Pramac Racing schiererà Michele Pirro, collaudatore Ducati MotoGP, in Austria per sostituire Bagnaia. Quest’ultimo ha anche pubblicato un post su Instagram per i suoi tifosi: «Questa mattina sono stato operato dal Dr. Giuseppe Pascarella e la sua equipe presso l’Ospedale Universitario Umberto I Riuniti di Ancona. Devo ringraziare il dottore e la sua equipe per il gran lavoro fatto, mi sento in forma. Lunedì verrò dimesso e inizierò subito la riabilitazione per essere in pista da Misano. Grazie per tutti i vostri messaggi e gas».