Pole position a sorpresa per Johann Zarco nel Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP a Brno. Il pilota della Ducati satellite del team Avintia è riuscito a prevalere su Fabio Quartararo, anche in virtù di una scivolata del francese proprio nel corso del giro finale.

Il leader del Motomondiale, che fino a questo momento aveva dominato il fine settimana ceco, si deve dunque accontentare del centro della prima fila, completata dal suo compagno di squadra nel team satellite Petronas Yamaha, Franco Morbidelli, terzo.

Valentino Rossi decimo nelle qualifiche di Brno

Apre la seconda linea della griglia di partenza la Aprilia di Aleix Espargaro, quarto, davanti alla migliore delle Yamaha ufficiali, quella di Maverick Vinales, quinto, e alla prima delle Ktm, quella di Pol Espargaro, sesto. A concludere le prime dieci posizioni Brad Binder (settimo su Ktm), Danilo Petrucci (ottavo su Ducati), Joan Mir (nono su Suzuki) e Valentino Rossi (decimo su Yamaha).

Tagliati fuori dalla fase finale delle prove ufficiali gli altri due ducatisti, Andrea Dovizioso e Jack Miller, che hanno chiuso rispettivamente ottavo e quarto nella eliminatoria. Domani la MotoGP torna in pista alle 9:40 per il warm up: alle 14 il via della gara.

MotoGP Repubblica Ceca: la griglia di partenza