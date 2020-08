I tempi e la classifica finale della terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2020.

Inizia il sabato del Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, con un asfalto finito nel mirino di tanti piloti che lamentano troppe buche e mancanza di grip. Sarà un week-end difficile per tutti, soprattutto sul passo gara, dove i tempi potrebbero scendere inesorabilmente. Assente Pecco Bagnaia dopo l’infortunio di ieri nelle FP1: il pilota del team Ducati Pramac sarà operato oggi pomeriggio ad Ancona e farà di tutto per ritornare in pista fra due settimane, in occasione del secondo GP in Austria.

Una terza sessione di prove libere fondamentale per l’accesso diretto alla Q2, dal momento che ieri diversi piloti non hanno montato la gomma morbida al posteriore. A cominciare da Andrea Dovizioso che qui si gioca una bella fetta del suo rinnovo contrattuale. Ma la gomma Michelin resta un fardello difficile da smaltire per il forlivese che non centra la top-10 e dovrà ricorrere alla Q1.

A far abbassare subito i tempi ci pensa Franco Morbidelli in 1’56″037, confermando le buone sensazioni dimostrate già nella giornata di ieri. Alle sue spalle la Ducati di Johann Zarco che ancora una volta sembra abbia trovato una buona intesa sul tracciato ceco. 3° Fabio Quartararo davanti alla KTM di Pol Espargarò e a Valentino Rossi 5°. Accedono direttamente alla Q2 anche Aleix Espargarò, Joan Mir, Cal Crutchlow. Maverick Vinales e Danilo Petrucci.