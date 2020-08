Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 8 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Nord, più nuvoloso al Sud, con possibili piovaschi tra Cilento e Calabria jonica. Un nubifragio si è abbattuto sul Messinese causando non pochi disagi. Temperature minime stabili o in lieve rialzo locale, comprese fra 22 e 26 gradi.

Domenica 9 agosto tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, salvo qualche possibile temporale di breve durata sull’Appennino centro-meridionale. Temperature massime in leggero aumento e comprese fra 31 e 36 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A1 Milano-Bologna (Km 8.9 – direzione: Milano) coda alla barriera di Milano sud. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

In Liguria si segnalano 3 km di coda sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Genova) tra Recco e Genova est per lavori. Coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo per incidente.

Tra Piacenza e Reggio Emilia sulla A1 Milano-Bologna (Km 108 – direzione: Milano) coda di 4 km tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso.

A Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 250 – direzione: Napoli) code a tratti tra Roncobilaccio e Calenzano. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 300.9 – direzione: Napoli) code a tratti tra Firenze sud e Incisa – Reggello.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 270 – direzione: Taranto) coda di 4 km tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio per incidente.

A Sud di Frosinone sulla A1 Roma-Napoli (Km 592.9 – direzione: Napoli) rallentamenti tra Colleferro e Ceprano. Tra Avellino e Salerno si segnala traffico rallentato sulla A30 Caserta-Salerno (Km 53 – direzione: Salerno) tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.