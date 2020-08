Si sono concluse le qualifiche in Gran Bretagna. Ancora una giornata amara per la Ferrari e per Vettel in particolare.

Dopo tre sessioni di prove libere sul circuito di Silverstone completamente dominate dalle Mercedes, ha preso il via la qualifica.

Q1 – Prima ad entrare in pista la Haas.

1’28″456 per la Haas di Romain Grosjean. Nico Hulkenberg con la Racing Point lo supera in 1’27″279. Il tedesco è su soft. A 10′ dalla fine Leclerc con la Ferrari è 2°. 1’27″175 per la Mercedes di Valtteri Bottas. Max Verstappen piazza la sua Red Bull in testa con un 1’27″154.

Brivido per un rischio contatto tra la Williams di George Russell che arrivava lanciato e la Renault di Esteban Ocon che procedeva lento davanti a lui.

1’26″818 per Hamilton con la Mercedes.

Bandiera a scacchi! Bottas passa davanti con un 1’26″738, poi Hamilton ed Albon con la Red Bull. Nono Leclerc e Vettel 14°.

Grande rabbia per Kvyat che danneggia su un cordolo il fondo piatto della sua Alpha Tauri. Eliminate entrambe le Alfa Romeo.

Q2 – Come al solito le Mercedes sono le prime ad entrare in azione. Entrambe sono su medie. In pista pure Verstappen con le dure. 1’27″292 per la Renault di Ocon. 1’25″785 per Bottas. Spettacolare escursione di Hulkenberg che solleva un polverone. A 2′ dalla fine Vettel è virtualmente fuori.

Bandiera a scacchi! Bottas chiude davanti alla sorpresa Hulk e ad Hamilton. Ottavo Leclerc. Eliminato Vettel.

Q3 – Si riparte con l’ultima fase. 1’25″284 per Hamilton a precedere Bottas e Ricciardo con la Renault. Leclerc 7°.

Mercedes con le medie per l’ultimo run. Soft per Verstappen. Stessa scelta per Charles.

Bandiera a sacchi! Pole position per Valtteri Bottas in 1’25″154 davanti a Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg con la Racing Point.