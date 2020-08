Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 7 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Nord, salvo possibili piovaschi tra Abruzzo e basso Lazio. Tempo instabile al Sud con precipitazioni sparse, di carattere temporalesco tra Basilicata e Calabria jonica. Temperature massime in lieve rialzo e comprese fra 29 e 34 gradi. Fenomeni in attenuazione serale, ma al Sud i cieli resteranno da poco a molto nuvolosi almeno fino a domani.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.255 – direzione: Svizzera) coda tra Ponte Chiasso e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

A Sud di Trento in A22 Brennero-Modena (Km 174.3 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Rovereto sud e Ala Avio per incidente con automezzi pesanti.

Fra Reggio Emilia e Bologna sulla A1 Milano-Bologna (Km 89 – direzione: Napoli) coda di 6 km tra Fiorenzuola e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per incidente. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 0 – direzione: Taranto) tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 259 – direzione: Napoli) coda tra Aglio KM 255 e Calenzano. In A1 Firenze-Roma (Km 309 – direzione: Milano) coda tra Incisa – Reggello e Firenze sud.

Alle porte della Capitale sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 1.6 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Svincolo di Via Togliatti.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 48.3 – direzione: Napoli) coda tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni per lavori in corso.