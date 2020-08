Fabio Quartararo in vista del Gran Premio di Brno sembra avere timore del compagno di team Franco Morbidelli sinora velocissimo in Repubblica Ceca.

Fabio Quartararo dopo i due successi nelle prime due gare vuole fare tripletta a Brno. Durante le prove libere però sembra essere comparso dal nulla un nuovo avversario. Franco Morbidelli, infatti, dopo le prime due ottime prestazioni in questo campionato sembra avere in Repubblica Ceca tutte le carte in regola per lottare per il successo.

Come riportato da “Sky Sport”, il rider francese ha così affermato: “La cosa più difficile è che abbiamo un grip strano. Ogni giro la gomma cala, la nuova gomma Michelin va molto meglio di quella 2019, ma fa molto drop. L’obiettivo numero uno per domani è sapere se riusciamo a migliorare questa cosa. Io mi sento veramente bene con la moto, il problema è che quando la gomma cala non capisco come si fa”.

Quartararo punta su Morbidelli

Quartararo ha poi proseguito: “Alla fine per noi sarà molto importante capire se possiamo migliorare la consistenza con la gomma dietro. Quando ho messo la gomma nuova ho ottenuto un buon feeling, anche con la hard. Franco è stato il più veloce di tutti oggi. È fortissimo sul passo e sul giro secco e al momento è quello che è andato più veloci di tutti. Franco è molto veloce e questa sera andremo a controllare i suoi dati”.

Insomma a quanto pare il rider del Team Petronas è sicuro di avere una buona moto, ma allo stesso tempo ha anche paura di doversela vedere questa volta con un problema casalingo, ovvero Franco Morbidelli, che qui a Brno sinora è parso davvero in grandissima forma.

Antonio Russo