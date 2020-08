Nonostante la fine della quarantena, Sergio Perez è risultato ancora positivo al coronavirus. Confermato sulla sua macchina il sostituto Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg resterà al volante della Racing Point per il secondo weekend consecutivo, quello del Gran Premio del 70° anniversario a Silverstone.

Anche dopo la conclusione della sua quarantena, infatti, Sergio Perez è risultato positivo al coronavirus ad un secondo tampone, al quale è stato sottoposto mercoledì scorso. “Sergio dovrà dunque continuare a seguire la guida del sistema sanitario inglese”, si legge nel comunicato stampa diramato dalla Racing Point. “Fisicamente si sente bene e in fase di recupero”.

Secondo weekend per Hulkenberg

Via libera, dunque, al 32enne tedesco, che aveva fatto il suo ritorno a sorpresa sulla griglia di partenza proprio lo scorso weeekend in sostituzione del messicano. “Sono emozionato di essere di nuovo con il team a Silverstone“, ha commentato. “Lo scorso fine settimana è stato un vero salto nel buio, visto che ero lontano da questa squadra ormai da qualche anno, e ho dovuto guidare una macchina che non avevo mai guidato prima”.

Hulkenberg si è qualificato al tredicesimo posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna ma non è riuscito a disputare la sua prima gara del 2020, poiché la Racing Point ha scoperto un guasto sulla sua macchina prima di lasciare il garage.

“Ho imparato molto nell’ultima settimana sulla RP20 e sono pronto ad applicare le mie esperienze a questo weekend”, prosegue Nico. “Correre di nuovo sulla stessa pista renderà le cose un po’ più semplici e il team ha svolto un ottimo lavoro nell’aiutarmi a tornare alla giusta velocità. Credo di poter lottare per la zona punti in questo weekend, che è sicuramente il mio obiettivo. Auguro anche a Checo tutto il meglio per la sua guarigione”.

