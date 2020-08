Tempi e classifica della prima sessione di prove libere del Gran premio di Brno 2020. Best lap di Takaaki Nakagami.

Il Motomondiale 2020 sbarca a Brno, terzo appuntamento stagionale per la classe regina, dove si attende la riscossa Ducati. Marc Marquez è il grande assente di questo Gran Premio ceco, dopo che lo scorso lunedì è stato sottoposto ad un secondo intervento al braccio destro in seguito ad un infortunio domestico.

In casa Honda tiene ancora banco la questione Marquez e gli occhi mediatici sono tutti puntati sul dottor Mir che avrebbe concesso il via libera al suo assistito. Ma lasciano riflettere e sorridere anche le dichiarazioni di Alberto Puig secondo cui si sarebbe infortunato aprendo un finestrone in casa. HRC punta tutto su Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami, in attesa che Alex Marquez prenda più confidenza con la RC213V.

In casa Ducati si attende l’exploit di Pecco Bagnaia, anche se i riflettori sono tutti puntati su Andrea Dovizioso che dovrà dimostrare di meritarsi il rinnovo. Attesa anche per il leader di classifica Fabio Quartararo, con Valentino Rossi che attende riconferme dopo il podio in Andalusia.

Il venerdì di prove libere inizia subito con una caduta di Maverick Vinales che ha perso l’anteriore, probabilmente per una gomma non ancora in temperatura. Pol Espargarò piazza subito un buon tempo in 1’57″392 che regge fino alle fasi finali delle Prove Libere 1, quando viene superato da Nakagami e Joan Mir. 4° Johann Zarco, miglior pilota Ducati del mattino, seguito da Maverick Vinales e Andrea Dovizioso. 7° Danilo Petrucci, con Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Cal Crutchlow a chiudere la top-10. Piloti tutti molto vicini, con i primi dieci raccolti in appena 4 decimi.