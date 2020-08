Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 7 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi al centro-Nord, salvo qualche annuvolamento sulle Alpi centrali che potrebbe portare qualche piovasco di breve durata. Cieli da poco a molto nuvolosi al Sud, con fenomeni in assorbimento serale, ma proseguiranno le precipitazioni lungo il basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia. Temperature minime comprese tra 20 e 25 gradi.

Sabato 8 agosto cieli soleggiati al Centro e al Nord, salvo qualche addensamento sul basso Lazio. Cieli poco nuvolosi al Sud con probabili piovaschi tra Basilicata, Cilento e Calabria jonica. Temperature massime in lieve rialzo e che oscilleranno fra 29 e 34 gradi, decisamente inferiori sul settore jonico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Lavori in corso in Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) che provoca una coda di 3 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi. Coda di 7 km tra Genova Nervi e Chiavari per lavori.

Sulla A1 Milano-Bologna (Km 49.7 – direzione: Napoli) code a tratti tra Basso Lodigiano e Terre di Canossa – Campegine. All’altezza di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 4 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) rallentamenti tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 7 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Imola.

Alle porte di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 256 – direzione: Napoli) coda tra Aglio KM 255 e Calenzano.

A Roma traffico rallentato sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 1.6 – direzione: Tangenziale Est) tra Svincolo di Tor Cervara e Svincolo di Via Togliatti. Sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 5 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda di 5 km tra San Cesareo e Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA.

A Nord di Foggia sulla A14 Bologna-Taranto tra Foggia e San Severo, è stata disposta la chiusura del tratto a causa dell’incendio del semirimorchio di un mezzo pesante al km 540.