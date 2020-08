Lewis Hamilton non si vuole più fermare e annuncia che questa Mercedes ha ancora margini di miglioramento spaventando la concorrenza.

Lewis Hamilton ha sinora letteralmente impressionato tutti in pista vincendo tutto ciò che c’era da vincere. Dopo gli errori della prima gara il britannico è stato praticamente perfetto durante questo primo scorcio di stagione vincendole praticamente tutte. Eccezionale nell’ultima gara in Gran Bretagna dove ha vinto praticamente su tre ruote.

Come riportato da “Motorsport.com”, il pilota inglese ha così affermato a margine delle prove libere: “Sulla vettura abbiamo apportato solo piccoli cambiamenti, dettagli per quanto riguarda l’assetto e in alcune cose possiamo ancora migliorare. Sinora abbiamo sempre la stessa macchina, non abbiamo portato aggiornamenti, dobbiamo ancora ottimizzare varie aree e oggi abbiamo cominciato a farlo”.

Hamilton: “La media arriva meglio a fine giro”

Lewis Hamilton ha poi proseguito: “Visto la scelta di gomme che ha fatto la Pirelli per questo weekend dovremo lavorare in maniera diversa perché la Soft si surriscalda di più verso la fine del giro rispetto a quelle di settimana scorsa. La media, invece, arriva meglio a fine giro e si surriscalda meno”.

Insomma a quanto pare il pilota della Mercedes sembra avere ancora qualche decimo nel taschino sul tracciato britannico. Questa notizia, se confermata dalla pista, sarebbe davvero spaventosa per gli avversari del team tedesco.

Antonio Russo