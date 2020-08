Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 6 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e gran parte del Centro, salvo qualche piovasco sulle Alpi venete. Piogge e temporali al Sud, in particolare lungo la fascia appenninica e sul Salento, con fenomeni in parziale assorbimento pomeridiano. Temperature massime comprese fra 26 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Nodo A4/A8 Milano-Varese e tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) traffico rallentato tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

A Sud di Trento sulla A22 Brennero-Modena (Km 148 – direzione: Modena) coda di 6 km tra Trento Sud e Rovereto Nord per incidente.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 6 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Pra’ per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.7 – direzione: Milano) coda tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Rosignano) ralentamenti tra Recco e Chiavari.

All’altezza di Modena sulla A22 Brennero-Modena (Km 311.4 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. All’altezza di Firenze in A1 Bologna-Roma (Km 296 – direzione: Napoli) coda di 3 km tra Firenze Impruneta e Incisa – Reggello per incidente.

Alle porte di Roma sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) coda di 3 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 2.2 – direzione: G.R.A.) traffico a rilento tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA per traffico intenso.