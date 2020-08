La programmazione completa del round SBK di Portimao. Gli orari per seguire in diretta TV e streaming prove libere, qualifiche e gare del Portogallo.

Archiviato il round di Jerez, il campionato mondiale Superbike 2020 fa tappa a Portimao in questo weekend. Ci si attende tanta lotta in pista anche in Portogallo.

Scott Redding viene dalle sue prime due vittorie in SBK ed è il leader della classifica generale. Sicuramente sarà molto motivato, così come il suo compagno Chaz Davies, competitivo in Andalusia. Jonathan Rea con la Kawasaki proverà a ridurre lo svantaggio di punti e lo stesso cercherà di fare Toprak Razgatlioglu sulla Yamaha. Occhio anche ad altri piloti che possono inserirsi nelle prime posizioni, come ha fatto Michael Rinaldi a Jerez.

SBK Portimao: dove vedere prove libere, Superpole e Gare

Il round Superbike di Portimao verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204), che mostrerà live prove libere, qualifiche e gare. In chiaro su TV8 verranno mostrate Gara 1 e Gara 2, mentre la Superpole Race verrà mandata in onda in differita (ore 13:45). Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e Now TV, oltre al sito ufficiale TV8.it.

Venerdì 7 agosto

11:25-12:30 – prove libere 1 SBK

15:55- 17:00 – prove libere 2 SBK

17:00-18:00 – prove libere 2 SSP600

Sabato 8 agosto

11:50 -12:35 Superpole SBK

12:35 -13:15 Superpole SSP600

13:15 -14:15 Superpole SSP300

15:00 -15:30 Gara-1 SBK

16:10 -17:05 Gara-1 SSP600

17:05 – 17:45 Gara-1 SSP300

Domenica 9 agosto

12:00 -12:30 Superpole Race SBK

13:25 -14:20 Gara-2 SSP600

15:00 – 15:30 Gara-2 SBK

16:10 -17:00 Gara-2 SSP300