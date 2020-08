Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 6 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile al Sud, con piogge in parziale attenuazione serale, ma che persisteranno fino alla giornata di domani. Cieli sereni o poco nuvolosi al centro-Nord, con qualche addensamento cumuliforme lungo la fascia appenninica e sul Nordest, ma senza precipitazioni degne di rilievo. Temperature minime comprese fra 19 e 24 gradi.

Venerdì 7 agosto Italia divisa in due nella rima metà di giornata, con cieli soleggiati al Nord, poco nuvolosi al Centro, con precipitazioni da Roma in giù che andranno attenuandosi a partire dal pomeriggio. Le temperature massime oscilleranno fra 29 e 34 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tra Piacenza e Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 85 – direzione: Milano) coda tra Fidenza e Fiorenzuola per veicolo in fiamme. Tra Vercelli e Alessandria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 66.6 – direzione: Gravellona Toce) coda di 2 km tra Nodo A26/A21 Torino-Brescia e Casale Monferrato Nord per incidente.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 6 – direzione: Ventimiglia) coda di 2 km tra Genova Pegli e Genova Pra’ per lavori in corso. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Rosignano) traffico a rilento tra Genova Nervi e Chiavari per lavori in corso.

Alle porte della Capitale sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) coda di 3 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti.