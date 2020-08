Ford ha mostrato un nuovo teaser che rivela il nuovo modello in uscita: Puma ST; il nuovo crossover debutta a settembre.



Ford ha mostrato la nuova Puma ST per la prima volta nel maggio di quest’anno ma, per ovvie ragioni, l’azienda è rimasta concentrata su altre attività più importanti nelle settimane seguenti.

Siamo all’inizio di agosto e la casa automobilistica ha finalmente mostrato un altro breve teaser, che anticipa il crossover sportivo in vista del suo debutto il 24 settembre.

Pubblicato su Twitter, il breve video mostra piccoli dettagli dell’abitacolo e dell’esterno della vettura e li mescola alle reazioni delle persone che hanno partecipato allo sviluppo della Puma ST. Si passa dall’accensione del motore a un viaggio su una strada dissestata, con suoni ed espressioni facciali provenienti dal team che “ha contribuito a realizzarla”.

Frutto proibito negli Stati Uniti, la Puma ST combinerà l’emozione di una monovolume ad alte prestazioni con la praticità di un piccolo crossover. Il SUV riceverà il motore a tre cilindri turbo da 1,5 litri della Fiesta ST. Dovrebbe riuscire ad erogare 198 cavalli e 290 Newton-metri di coppia per un’accelerazione da 0 a 100 km/h nella fascia medio-alta di sei secondi.

Sul mercato europeo, una volta in vendita nel corso di quest’anno, la Puma ST sarà quasi senza rivali nel segmento dei piccoli crossover. L’unico concorrente diretto che possiamo pensare è la Volkswagen T-Roc con il motore TSI da 2,0 litri da 190 CV, ma non è esattamente un crossover ad alte prestazioni.

The sound of something exciting, from the people who helped make it. Coming September 24th.#PumaST pic.twitter.com/S3le5UQnMf

— Ford Europe (@FordEu) August 5, 2020