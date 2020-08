Il patron della Formula E, Alejandro Agag, a quanto pare sarebbe risultato positivo al Covid-19 e quindi dovrà saltare tutto il finale di stagione.

La Formula E è finalmente ripartita a Berlino per assegnare il titolo iridato in questa stagione davvero particolare. Purtroppo però in queste ultime 6 gare ci sarà un’assenza d’eccezione, quella del patron del circus Alejandro Agag, l’uomo che in questi anni ha spinto la serie elettrica a livelli davvero eccezionali.

Agag, infatti, è stato trovato positivo al Covid-19 e non ha potuto prendere parte all’ultimo evento stagionale che si terrà nella capitale tedesca dal 5 al 13 agosto. La prima manche è stata vinta ieri da Da Costa, che sembra sempre più leader del campionato.

Agag: “Mi mancate tutti”

Il numero uno del circus, attraverso il proprio account ufficiale Instagram ha postato una foto del vincitore sul podio con la seguente didascalia: “Congratulazioni a Da Costa per la grande vittoria nella gara di Berlino 1. Sono triste per essermi perso la mia prima gara di Formula E di sempre”.

Agag ha poi proseguito: “Ho dovuto guardare la gara dalla mia stanza a Berlino. Sono risultato positivo al Covid-19 all’arrivo e sto seguendo tutti i protocolli che abbiamo messo in atto per mantenere tutti al sicuro. Mi mancano tutte le persone del paddock”. A questo punto il manager spagnolo si perderà tutto il finale di stagione e dovrà osservare un tempo di isolamento tra i 10 e i 14 giorni in attesa del secondo tampone.

Antonio Russo