Valtteri Bottas rimarrà un pilota della Mercedes anche nella prossima stagione: ha rinnovato il suo contratto anche per il 2021

Ora è ufficiale: Valtteri Bottas sarà un pilota della Mercedes anche nella prossima stagione di Formula 1. Il finlandese ha firmato il rinnovo del suo contratto per il 2011, che sarà la sua quinta annata consecutiva con i colori della Freccia d’argento. “Sono molto contento di restare alla Mercedes nel 2021 e proseguire sui successi che abbiamo già ottenuto insieme”, ha dichiarato. “Ringrazio tutto il team e la famiglia Mercedes per il loro continuo sostegno e la loro fiducia in me. Sono molto orgoglioso di rappresentare questa grande squadra e la Stella a tre punte nel nostro viaggio insieme anche il prossimo anno”.

L’inizio di questo campionato è stato positivo per Bottas, che ha già ottenuto una vittoria e due podi e si trova attualmente al secondo posto in classifica generale, a trenta punti dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton. “Negli ultimi anni sono migliorato costantemente, lavorando su ogni aspetto della mia prestazione”, ha proseguito. “Ho fiducia nel fatto di essere oggi più forte di quanto sia mai stato, ma posso sempre alzare l’asticella. La Mercedes adotta la stessa filosofia: vogliono sempre migliorare e hanno sempre fame di vincere ancora”.

L’obiettivo che Valtteri non è ancora mai riuscito ad ottenere è infatti quello di vincere il titolo iridato: “Fin da quando mi innamorai della F1 da bambino è stato il mio sogno quello di diventare un giorno campione del mondo. Quest’anno sono in lotta per il titolo e restare con la Mercedes mi pone nella miglior posizione possibile per puntare al Mondiale anche nella prossima stagione. Siamo nel bel mezzo di una stagione accorciata e voglio dare assolutamente il massimo in ogni gara. La foratura nello scorso weekend è stata una battuta d’arresto nella mia lotta con Lewis, ma sono determinato a riprendermi questo weekend sulla stessa pista”.

Wolff accoglie il rinnovo di Bottas

Ottenuta la firma di Bottas, ora l’attenzione del team principal della Mercedes, Toto Wolff, si rivolge alla trattativa per il rinnovo di Lewis Hamilton, anche lui in scadenza di contratto a fine 2020. “Siamo molto emozionati per il fatto che Valtteri resterà con noi almeno per un’altra stagione”, spiega il manager austriaco. “Quest’anno stiamo vedendo il miglior Valtteri che abbiamo mai visto, sia per le sue prestazioni in pista, che fisicamente e mentalmente. Si trova al secondo posto in campionato, ha chiuso la scorsa stagione secondo e gioca un ruolo molto importante nella nostra prestazione complessiva di squadra”.

Prosegue Wolff: “Sono fiducioso che abbiamo la coppia di piloti più forte dell’attuale F1 e rinnovare con Valtteri è un primo passo importante per mantenere questa forza anche nel futuro. Valtteri è un grande lavoratore, un ragazzo diretto che ha una buona relazione con l’intero team, compreso il suo compagno di squadra, e questo non è scontato quando entrambi i piloti lottano per il campionato”.

Leggi anche —> Mercedes, arriva l’offerta che Hamilton… non può rifiutare