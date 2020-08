Alex Marquez racconta quanto successo a suo fratello Marc prima del secondo intervento: “Ha aperto una finestra per portare fuori i cani”.

Alex Marquez ha conquistato 12 punti preziosi nelle prime due sfide a Jerez e ora arriva a Brno per proseguire la scia di buoni risultati e prendere ancor più familiarità con la sua Honda RC213V.

Il suo obiettivo in questo momento è quello di ridurre progressivamente il divario con il vincitore della gara. Gli serve tempo per adattarsi alla nuova classe, soprattutto dopo un lungo periodo lontano dalle corse. Il campione in carica della Moto2 ammette di “essere felice perché nelle prime due gare c’è stata una costante evoluzione e non abbiamo ristagnato. L’obiettivo di Brno è cercare di essere più vicini alla testa, perché è anche un circuito in cui mi trovo bene”.

Il minore dei fratelli Marquez ha ricordato che la pista ceca si adatta bene al suo stile di guida e ha un bel ricordo della sua vittoria qui nel 2019 con la Kalex: “L’anno scorso ho vinto su questa pista e sia in Moto2 che in Moto3 ero andato bene. Non ho mai nascosto che è la mia pista preferita. Mi trovo bene qui, ma quest’anno sono in una categoria diversa, dove qui influenza di più il funzionamento della moto e delle gomme”.

Infine, il pilota spagnolo ha parlato anche di suo fratello Marc Marquez, costretto a restare a Cervera dopo il secondo intervento all’omero. Un incidente avvenuto lunedì scorso intorno alle 07:00 del mattino, quando il maggiore dei Marquez stava per aprire una finestra nel soggiorno per uscire con i suoi cani, ha peggiorato la situazione. “Quello che è successo a Marc può succedere in qualsiasi casa”, ha spiegato Alex. “Si è svegliato per far uscire i cani ed è andato ad aprire una finestra abbastanza grande che ha causato la rottura della placchetta. Ha svegliato me e il fisioterapista e sapevo già che si era rotto il braccio. E’ andato immediatamente a Barcellona – ha spiegato Alex Marquez -. Sembra una situazione molto strana, ma può succedere in qualsiasi casa”.