Valentino Rossi dopo il bel podio di Jerez vuole provare a replicare anche a Brno, luogo nel quale ottenne il suo primo successo nel Motomondiale.

Valentino Rossi dopo il bel podio nella seconda gara di Jerez vuole riprovarci anche a Brno, una pista da sempre speciale per lui visto che proprio qui il rider di Tavullia, ormai 24 anni fa, ha ottenuto il suo primo successo in carriera nel Motomondiale.

Nel presentare la prossima gara Valentino Rossi ha così affermato: “È tempo di correre a Brno, che per me è sempre un weekend speciale. Qui ho ottenuto la mia prima vittoria nella classe 125, nel 1996, ed è qualcosa che non potrò mai dimenticare. Normalmente l’atmosfera è davvero fantastica su questa pista, ma sfortunatamente dovremo correre senza i fan”.

Valentino Rossi: “Il podio di Jerez è stato un grande risultato”

Il #46 ha poi proseguito: “Comunque questo è un circuito di gara molto bello ed è una pista che a me piace molto, quindi proveremo a dare ai fan che guardano da casa un bello spettacolo. Il podio dell’ultima gara è stato un grande risultato e una grande emozione, quindi spingeremo al 100% per essere di nuovo competitivi questo fine settimana e dare il massimo”.

Ricordiamo che al termine della gara di Jerez il rider di Tavullia si era lamentato del fatto di aver dovuto lottare con la Yamaha per cambiare il set-up della propria moto. Vedremo a questo punto, in questo weekend, se il team di Iwata lo seguirà di più e se lui sarà in grado di replicare gli ottimi risultati portati a casa nell’ultimo fine settimana in Andalusia.

Antonio Russo