Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 5 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi e tempo fortemente instabile al Centro-Sud, con fenomeno in assorbimento serale. Tempo stabile e soleggiato al Nord, salvo qualche addensamento cumuliforme sul Nordest e l’Emilia Romagna. Cieli parzialmente nuvolosi sulle Isole maggiori, con qualche sporadica precipitazione pomeridiana sulla Sicilia settentrionale. Temperature massime comprese fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel distretto autostradale di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano e in A1 Milano-Bologna (Km 8.9 – direzione: Napoli) dove si segnala una coda di 5 km tra Milano sud e Lodi per veicolo in fiamme. Entrata consigliata verso Bologna: Lodi. Uscita consigliata provenendo da Milano: Vizzolo Predabissi su Agrate-Melegnano.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 0 – direzione: Ventimiglia) coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Rosignano) rallentamenti tra Recco e Chiavari per lavori.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 255 – direzione: Napoli) code a tratti tra Roncobilaccio e Calenzano.

Nei pressi di Rimini sulla A14 Bologna-Ancona (Km 114 – direzione: Taranto) coda di 5 km tra Valle Del Rubicone e Rimini sud per incidente.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 2.6 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Inizio Complanare e Portonaccio per lavori. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti.