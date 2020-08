Quartararo ha già fatto meglio di Valentino Rossi all’inizio di un campionato in Yamaha e ora ha nel mirino altri record da portare a casa.

Fabio Quartararo sembra secondo molti l’erede designato di Valentino Rossi. Il francese, da sempre fan del Dottore, sogna di emulare il suo mito proprio a cavallo della sua moto, che erediterà dal prossimo anno. Intanto però si gode i suoi successi con il team satellite, con il quale ha già scritto pagine importanti nella storia del motociclismo.

Per prima cosa il successo ottenuto nella prima gara di Jerez è stato il primo per un rider clienti del team Yamaha. In passato, infatti, solo la Honda era riuscita in questa impresa e anche più di una volta.

Attualmente Quartararo è anche il secondo pilota più giovane capace di ottenere due vittorie consecutive, avendo ottenuto questo risultato a 21 anni e 97 giorni, il primatista in tal senso, manco a dirlo, è Marc Marquez.

Quartararo: nel mirino un record unico nell’era MotoGP

Attualmente Fabio è anche il rider francese più vincente nella storia del motociclismo. Inoltre ha già fatto meglio di Valentino Rossi in una cosa. Il Dottore, infatti, non è mai riuscito a vincere le prime due gare del Mondiale in Yamaha. In generale il #46 solo nel 2001, in 500, con la Honda, vinse le prime tre gare dell’anno.

Quartararo però domenica ha nel mirino un altro record che dura da più di 40 anni. Nella storia della Yamaha, infatti, solo Kenny Roberts, nel 1980, era riuscito a vincere le prime tre gare del campionato. Qualora a fine anno dovesse arrivare anche il titolo per lui a quel punto il francese diventerebbe anche il primo pilota nell’era MotoGP a vincere il campionato pur correndo per un team satellite.

Antonio Russo