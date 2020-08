Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 5 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, salvo addensamenti in transito lungo il litorale adriatico, con possibili piogge residue in Abruzzo. Cieli da poco a molto nuvolosi al Sud, interessato da fenomeni anche di carattere temporalesco soprattutto su Puglia garganica e Calabria. Fenomeni più sporadici in Sicilia, assenti in Sardegna. Temperature minime comprese fra 18 e 21 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Giovedì 6 agosto nella prima metà di giornata ancora tempo instabile al Centro-Sud, più stabile e soleggiato al Nord. Le temperature massime resteranno stabili e oscilleranno fra 27 e 32 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 20 – direzione: Genova Voltri) coda di 1 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 18 – direzione: Rosignano) traffico a rilento tra Genova Nervi e Chiavari per lavori.

A Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 279 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 279.3 e Bivio A1-Variante.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 2.6 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Inizio Complanare e Portonaccio per lavori in corso. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti.

Rallentamenti causa pioggia sulla A14 Ancona-Pescara tra Fermo Porto San Giorgio e Pineto e sulla A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto.