Maverick Vinales dopo due buoni weekend a Jerez a Brno punta al bersaglio grosso e vuole vincere per avvicinare Quartararo.

Maverick Vinales dopo i due secondi posto nelle prime due gare vuole provare a tornare alla vittoria per contendere il titolo al compagno di marca Fabio Quartararo. Per lo spagnolo questo campionato è uno snodo importante per la propria carriera. Con l’infortunio di Marquez e l’arrivo di El Diablo nel team ufficiale nel 2021 per lui diventa quasi un obbligo provare a vincere questo titolo.

In vista della prossima gara a Brno il pilota spagnolo ha così affermato: “Iniziamo la prossima parte del campionato con uno stato d’animo positivo. Nel complesso, i due weekend di gara a Jerez sono stati buoni, la moto funzionava bene anche con il caldo estremo, che è qualcosa con cui abbiamo dovuto lottare”.

Vinales: “Possiamo ottenere risultati positivi”

Vinales ha poi proseguito: “Vedere questi progressi mi rende ancora più entusiasta e curioso di vedere cosa potremo ottenere a Brno questo weekend. Finora il mio team ha svolto un ottimo lavoro e stiamo lavorando nel modo giusto, quindi penso che possiamo ottenere risultati molto positivi nei prossimi tre GP, specialmente questa domenica”.

Infine l’iberico ha così concluso: “Brno è uno dei miei circuiti preferiti e vogliamo fare bene a questo evento sponsorizzato da Monster Energy, quindi di sicuro faremo del nostro meglio per essere di nuovo in prima linea e lottare per la vittoria”.

Nonostante questi proclami però bisogna ammettere che sinora Vinales, sulla pista ceca, non ha mai raccolto grandissimi risultati. In MotoGP il suo miglior piazzamento è del 2017 quando chiuse al 3° posto. Un anno fa, invece, l’iberico fu protagonista di una brutta gara chiudendo 10°.

Antonio Russo