Messaggio social di Marc Marquez dopo il secondo intervento all’omero destro e l’annuncio della sua assenza a Brno. Il campione MotoGP non molla.

Il campionato MotoGP 2020 non è cominciato bene per Marc Marquez, alle prese con problemi all’omero destro fratturato nella prima gara di Jerez. Dopo aver saltato il GP d’Andalusia, salterà pure quello della Repubblica Ceca.

Si è resa necessaria una seconda operazione per la sostituzione di una placca che si era danneggiata a causa dell’eccessivo stress. La presenza del campione della Honda è in dubbio anche per il doppio appuntamento in Austria. Da non escludere un rientro solamente a settembre a Misano.

MotoGP, messaggio social di Marquez

Questo weekend a Brno avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in gara, invece non sarà così. Probabilmente sono stati gli eccessivi sforzi per tornare alla condizione migliore che gli hanno creato un nuovo problema. Un altro intervento chirurgico è stato necessario.

Marquez, comunque, non si scoraggia. Sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato una sua foto e il seguente messaggio: «Cadere è permesso, rialzarsi è un obbligo. Grazie a tutti per i messaggi di appoggio».

Il fenomeno di Cervera è certamente dispiaciuto per questa situazione e probabilmente ha pure qualche pentimento, però è tardi per guardarsi indietro. Deve andare avanti e gestire al meglio questa fase di recupero, evitando di forzare. Si prenda il giusto tempo per guarire completamente e tornare più forte di prima.

