Andrea Dovizioso vuole ritornare al successo a Brno e sente che la Desmosedici GP20 potrà esprimersi bene sulla pista ceca.

Andrea Dovizioso sinora non ha raccolto risultati esaltanti. L’avvio a Jerez però non ha certamente aiutato il pilota italiano che da sempre non ha mai apprezzato molto il tracciato spagnolo. Nonostante ciò il rider della Ducati è stato, in entrambe le gare, il migliore della sua marca.

In vista del prossimo GP di Brno l’italiano ha così dichiarato: “Ci voleva questa settimana di riposo per recuperare, prima di tre weekend di gara consecutivi che saranno sicuramente molto impegnativi per tutti. Brno è una pista che ci permetterà di sfruttare i punti forti della nostra Desmosedici, ma questo non basta perché dovremo partire subito forte fin dalle libere del venerdì”.

Dovizioso: “Non dovrebbe fare caldo come a Jerez”

Dovizioso ha poi proseguito: “A Jerez abbiamo lavorato bene, migliorando giorno dopo giorno e ora dobbiamo solo consolidare nelle prossime tre gare tutto ciò che abbiamo appreso finora. Inoltre non dovrebbe fare così caldo come nei due GP di Jerez e credo che anche questo potrà essere a nostro favore. Ho delle grandi aspettative da questo GP”.

Il Gran Premio di Brno, che notoriamente non ha mai sorriso alla Ducati, nel 2018 ha visto proprio Dovizioso vincitore, mentre nel 2019 è arrivato per lui un ottimo 2° posto, segno evidente che questa moto è cresciuta molto su questo tracciato. Quest’anno, con l’assenza di Marquez, ancora infortunato, i favoriti per il successo sono proprio i piloti della moto di Borgo Panigale. Occhio però anche alle Yamaha che sin qui hanno vinto tutto ciò che c’era da vincere in questo campionato anomalo.

Antonio Russo