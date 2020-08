Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 4 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Il vortice atlantico che ieri ha investito il Nord e parte del Centro proseguirà il suo corso su gran parte della Penisola, compreso il Sud, portando un leggero calo delle temperature che oscilleranno fra 24 e 29 gradi, mentre resteranno più alte sulla zona jonica e in Sardegna. Più stabile e soleggiato sul Nordovest.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136 – direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Milano est e Sesto San Giovanni per incidente. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori in corso.

Alle porte di Roma in Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti per lavori. In A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 19 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

A Sud di Pescara sulla A14 Bologna – Taranto in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Vasto sud e Termoli a causa di un incendio che si è sviluppato nella scarpata adiacente l’autostrada al km 456, con presenza di fumo su entrambe le carreggiate.