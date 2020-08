Un motociclista ha ripreso in diretta le immagini di un altro centauro che viene sbalzato dalla moto e finisce sotto un’auto, in Val Gardena

Non è certamente una notizia che capita raramente di leggere sulle pagine dei giornali, in particolare durante l’estate, quella di un motociclista che rischia la vita (o addirittura la perde) in un incidente stradale. Ma la particolarità di questo episodio, oltre alla fortuna del protagonista che se l’è cavata con ferite leggere, sta nel fatto che di questo schianto possediamo le immagini in diretta, spettacolari quanto spaventose.

L’uomo alla guida della moto che lo precedeva ha aveva infatti sul suo casco una telecamera, che ha ripreso il centauro mentre lo superava a velocità sostenuta e si imbatteva in un’auto ferma, in mezzo alla strada dopo una curva, per consentire il passaggio di un autobus in direzione contraria, in un tratto in cui la carreggiata era particolarmente stretta.

Pur cercando di frenare, a quel punto ha perso il controllo della moto, che è scivolata sotto il bus, mentre la persona che si trovava in sella è stato sbalzato ed è andato a finire direttamente sotto la macchina. L’impatto è avvenuto lunedì tra Passo Sella e Selva di Val Gardena, in Trentino.

L’altro motociclista che ha involontariamente ripreso l’accaduto è stato tra i primi, insieme agli altri conducenti presenti sul posto, ad allertare i soccorsi. Le condizioni del ferito, per fortuna, non sono gravi: ne è uscito solo con una frattura ad una gamba, oltre che ovviamente con un grande spavento. Un ulteriore promemoria, se mai ve ne fosse il bisogno, della necessità di rispettare scrupolosamente tutte le norme del codice stradale quando ci si mette alla guida di un mezzo.