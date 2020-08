Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 4 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi su gran parte della Penisola, con precipitazioni maggiormente insistenti sul Nordest, il Centro e la Campania. Fenomeni sporadici sulle Isole maggiori, più stabile e soleggiato sul Nordovest. Temperature minime in ribasso e comprese fra 17 e 22 gradi.

Mercoledì 5 agosto cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Nord, fortemente instabile al Sud, con fenomeni anche di carattere temporalesco. Temperature massime comprese fra 26 e 31 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Val d’Aosta al Traforo del Monte Bianco (direzione: Courmayeur) coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur: attesa prevista 30 minuti.

Sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori. Coda tra Rapallo e Chiavari per lavori.

A Nord di Firenze sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 9 – direzione: Firenze) traffico rallentato tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 per il transito di un trasporto eccezionale.

Sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni)

resta chiusa l’uscita di Bussi-Popoli fino alle 18:00 del 15/09/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Alle porte di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.ù

In Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) chiusura ai veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonn. tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23:00 del 30/09/2020 per lavori in corso.