Lewis Hamilton è stato davvero impressionante domenica a vincere su tre ruote. La Mercedes però ha rivelato anche la velocità con la quale l’ha fatto.

Il finale del Gran Premio di Silverstone di domenica scorsa è stato letteralmente da infarto. Lewis Hamilton, dopo aver dominato praticamente tutta la gara ha bucato l’anteriore sinistra a poche curve dal traguardo. Con Verstappen e Leclerc in rimonta il britannico ha cercato di portare la vettura al traguardo su tre ruote e c’è riuscito.

Hamilton ha tenuto duro arrivando addirittura al bloccaggio delle ruote all’ultima curva prima del traguardo, ma alla fine è riuscito nel proprio intento di vincere la terza gara consecutiva della stagione.

La Mercedes però controllando la telemetria ha scoperto un dato davvero interessante che ha deciso di rendere noto a tutti. A quanto pare, infatti, Lewis Hamilton avrebbe percorso l’Hangar Straight a ben 230 Km/h, una velocità davvero mostruosa.

