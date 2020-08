Valentino Rossi si è allenato sulla pista di Pomposa a pochi giorni dal trittico mondiale fra Repubblica Ceca e Austria.

Nonostante il calendario preveda tre gare consecutive, una a Brno e altre due in Austria, Valentino Rossi non rinuncia ad allenarsi con i suoi allievi della VR46 Riders Academy. Ad una settimana dal podio di Jerez il campione di Tavullia si è messo in sella alla sua Yamaha R6 personale per girare tra le strette curve del circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara, a un’ora e mezza di auto dal suo Ranch.

Non si tratta della prima volta che il Dottore e i suoi giovani allievi si recano su questa pista. Fra i tanti c’era anche il suo futuro compagno di box Franco Morbidelli, suo fratello Luca Marini e il collega Marco Bezzecchi, oltre a Stefano Manzi e Andrea Migno. Tutta la famiglia VR46 ha goduto di un’intensa giornata di moto in pista, pensando a quello che sarà il prossimo evento della stagione, il Gran Premio della Repubblica Ceca (9 agosto), una gara dove Honda e Ducati partiranno da favorite in classe regina.

Valentino Rossi ha postato sui social alcune immagini e un video on board che ha fatto subito il pieno di like. Ora bagagli pronti in vista di Brno, dove il nove volte iridato e i suoi amici proveranno a ripetere la grande impresa di Jerez.