Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 3 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Nord, con fenomeni di carattere temporalesco che persisteranno fino a tarda sera. Piove anche su parte del Centro Italia, in particolare Toscana, Umbria e Marche. Cieli sereni altrove, con qualche addensamento in arrivo sulla Campania e Lazio solo verso la notte. Temperature massime in calo al Nord, stabili altrove, comprese fra 27 e 32 gradi; in Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 37 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia si segnalano rallentamenti sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 167.8 – direzione: Torino) code a tratti tra Dalmine e Capriate.

All’altezza di Piacenza sulla A1 Milano-Bologna (Km 22.3 – direzione: Napoli) code a tratti tra Lodi e Basso Lodigiano.

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto per lavori. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Milano) coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest per lavori.

All’altezza di Reggio Emilia sulla A22 Brennero-Modena (Km 307.4 – direzione: Modena) coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Bologna (Km 0 – direzione: Taranto) traffico rallentato tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) coda di 3 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti per lavori.

A Napoli in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) coda di 1 km tra Capodichino e Capodimonte per incidente. A Nord di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – direzione: Napoli) coda tra Salerno e Vietri sul Mare per lavori in corso.