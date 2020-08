Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 3 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’ondata di maltempo persiste sul Nord Italia almeno fino alla giornata di domani, con fenomeni di carattere temporalesco che interesseranno più insistentemente la Liguria, l’alto Adriatico e la bassa Lombardia. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, ma le piogge inizieranno sulle zone dell’Appennino centro-settentrionale a partire dal tardo pomeriggio. Brusco calo termico al Nord a cominciare da subito.

Martedì 4 agosto prime schiarite al Nordovest, ma il maltempo si estenderà anche al Centro e al Sud, specialmente sulle Marche, dove i fenomeni proseguiranno per tutta la giornata. Acquazzoni sparsi altrove, con temperature massime che si attesteranno fra 24 e 29 gradi. Di poco superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2 – direzione: Genova) coda di 4 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Rosignano) coda di 4 km tra Recco e Chiavari per lavori.

Sulla A1 Milano-Bologna (Km 110 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 309.4 – direzione: Modena) coda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

All’altezza di Firenze sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano ed il Bivio con la A1 Direttissima verso Bologna, e’ stata disposta la chiusura del tratto a causa del tamponamento tra un camion, una vettura ed una moto avvenuto al km 267. All’interno del tratto chiuso si registrano 11 km di coda che defluiscono sulla sola corsia di emergenza.