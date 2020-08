La F1 riparte da Silverstone per festeggiare i suoi 70 anni di storia. Tanta attesa per questa gara dopo il pazzo GP di domenica.

La F1 torna a correre a Silverstone dopo l’incredibile Gran Premio di domenica al cardiopalma dove Lewis Hamilton ha vinto la gara su tre ruote dopo che ha bucato l’anteriore sinistra a poche curve dal termine della gara. L’inglese ha chiuso così davanti a Verstappen e Leclerc. Solo 11° il suo compagno di team Bottas, che dopo averlo tallonato per tutta la gara ha bucato ad un paio di giri dal termine.

Proprio tutti questi problemi di gomme hanno messo un po’ in allarme la Pirelli che aveva previsto di portare per il prossimo GP delle mescole più morbide. La casa italiana sta svolgendo delle indagini per capire i motivi che hanno portato alle forature.

Il prossimo sarà il GP del 70° Anniversario della storia della F1 che proprio a Silverstone, nel 1950 dava via al campionato di motorsport più famoso al mondo. L’impressione è che assisteremo ad un nuovo dominio Mercedes, con la Ferrari che ancora una volta dovrà giocare in difesa.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 7 agosto

12:00-13:30 – Libere 1

16:00-17:30 – Libere 2

Sabato 8 agosto

12:00-13:00 – Libere 3

15:00-16:00 – Qualifiche

Domenica 9 agosto

15:10 – Gara

Differite TV8 (Digitale Terrestre)

Sabato 8 agosto

19:45-20:45 – Qualifiche

Domenica 9 agosto

19:30 – Gara

Antonio Russo