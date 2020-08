Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 2 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Al Nord cieli da poco a molto nuvolosi, con piogge e temporali lungo la fascia alpina che, nel corso del pomeriggio, si estenderanno anche in Val Padana. Più stabile e soleggiato al Centro-Sud, ma si verificheranno precipitazioni lungo l’Appennino e lungo le coste del Molise e dell’Abruzzo. Temperature massime in lieve calo al Nord, stabili altrove, e comprese fra 32 e 36 gradi. In Sardegna la colonnina di mercurio supererà i 40 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

Tra Savona e Genova sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Ventimiglia) coda di 1 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in corso.

Nei pressi di Bologna sulla A1 Milano-Bologna (Km 184 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto. In A14 Bologna-Ancona (Km 22.2 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro.

Tra Roma e Frosinone sulla A1 Milano-Napoli tra Anagni e Colleferro verso Roma il traffico è bloccato per l’intervento del soccorso sanitario, a causa del tamponamento tra due vetture avvenuto al km 596. Si sono formati 2 km di coda verso Roma e 4 km di coda tra Valmontone ed Anagni in direzione Napoli.

Sulla A14 Ancona-Bari (Km 383.4 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Pescara Ovest e Pescara sud per lavori in corso.