I risultati finali della Gara 2 del round Superbike a Jerez. Il racconto della seconda manche e l’ordine di arrivo con la classifica finale.

Il fine settimana Superbike di Jerez de la Frontera si chiude con la vittoria di Gara 2 da parte di Scott Redding, già vincitore di Gara 1 sabato.

Doppietta Aruba Ducati completata da Chaz Davies, autore di una bella prestazione. Terzo gradito del podio per la Yamaha di Toprak Razgatlioglu. Bravissimo Michael Ruben Rinaldi con la Panigale V4 R del team privato Go Eleven. Quinto Alex Lowes e sesto Jonathan Rea su Kawasaki. Buon nono posto per Marco Melandri, dietro alla Honda di Alvaro Bautista.

SBK Jerez: diretta live e risultati Gara 2

-20 – Rea tiene la testa allo start, seguito da Redding e Baz. Poi ci sono Davies, Razgatlioglu, Lowes e van der Mark. Toprak passa Chaz.

-19 – Alla staccata della curva 1 Razgatlioglu passa Baz, superato anche da Davies poi. Pure Lowes supera il francese. Laverty con la BMW finisce ultimo dopo un errore. Redding ha superato Rea, è leader della corsa.

-18 – Redding prova ad allungare su Rea, che ha Razgatlioglu e Davies attaccati. Chaz supera Toprak alla curva 9. Lowes, Baz e van der Mark sono vicini al gruppetto. Rinaldi è decimo davanti a Bautista e Melandri.

-17 – Redding ha 1″3 di vantaggio su Rea, tallonato da Davies.

-16 – Sale 1″5 il gap tra Scott e Johnny. Davies riesce a superare Rea alla curva 8 e si prende il secondo posto. Due Ducati davanti nella Gara 2 Superbike di Jerez.

-15 – Anche Razgatlioglu ha superato Rea, che poi risponde e si riprende il terzo posto. Intanto Davies ha preso del vantaggio. Redding ha circa 2″ su Chaz.

-14 – Caduta per Baz con la Yamaha del team Ten Kate Racing. Da segnalare Rinaldi settimo, davanti a Bautista e Gerloff. Decimo Haslam, undicesimo Melandri. Caduto Takahashi con la Honda del team MIE Althea.

-13 – Redding leader della corsa con 2″2 su Davies, che ha margine sul terzetto Razgatlioglu-Rea-Lowes. Van der Mark è stato agganciato da Rinaldi.

-12 – Rinaldi ha superato van der Mark dopo un bel duello, è sesto e possiede il passo per cercare di riprendere il trio Toprak-Johnny-Alex.

-11 – Redding conduce con circa 2″1 su Davies, che è secondo solitario. Razgatlioglu sempre davanti a Rea e Lowes, che hanno Rinaldi in avvicinamento. Melandri nono dietro Bautista.

-10 – Rinaldi ha preso le due Kawasaki di Rea e Lowes, mentre Razgatlioglu ha allungato in terza posizione.

-9 – Davies recupera su Redding, gap di 1″7.

-8 – Redding risponde a Davies, la distanza è di 1″9. Rinaldi supera Lowes, è quinto e punta Rea.

-7 – Circa 2″1 tra Redding e Davies. Razgatlioglu terzo da solo. Rinaldi battaglia con Rea e lo supera all’ultima curva. Van der Mark ha ripreso Lowes.

-6 – Redding continua a gestire il suo vantaggio di circa 2″3 su Davies.

-4 – Rinaldi ha preso margine sulla coppia Kawasaki, con Lowes ha superato Rea. Van der Mark è 1″3 dietro ai due. Bautista ottavo da solo, idem Melandri nono. Decimo Gerloff, davanti a Sykes.

-2 – Tutto invariato in top 10. Redding gestisce senza problemi.

-1 – Redding trionfa in Gara 2 Superbike a Jerez! Doppietta Aruba Ducati completata da Davies. Sul podio Razgatlioglu su Yamaha. Ottimo quarto Rinaldi, davanti a Lowes e Rea.