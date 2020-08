Programma e palinsesto TV del Gran Premio di Brno 2020. Tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gare.

Inizia il conto alla rovescia per il terzo round del Motomondiale 2020. La carovana della MotoGP si sposta a Brno, in Repubblica Ceca, dove Fabio Quartararo approda da leader del campionato dopo la doppia vittoria nelle prime due gare. Alle spalle il collega di marca Maverick Vinales, autore di due secondi posti a Jerez de la Frontera. Valentino Rossi proverà a ripetersi dopo il podio nell’ultima gara, forte di un rinnovato felling con la M1 che ha sistemato finalmente a livello di setting.

Marc Marquez resta a 0 punti dopo l’incidente nel primo round e l’impossibilità fisica a partecipare al secondo Gran Premio. Il campione della Repsol Honda sta accelerando sulla riabilitazione per tornare nelle migliori condizioni possibili a Brno. Sicuramente non sarà ancora al 100%, ma probabile che stavolta riesca quantomeno a finire la gara.

Il tracciato ceco dovrebbe in teoria essere favorevole alla Ducati. Si attende una prova di orgoglio da parte di Andrea Dovizioso, che qui si gioca una fetta del suo futuro contrattuale. Ma occhi puntati anche su Pecco Bagnaia e Jack Miller che hanno dimostrato, con il loro stile di guida, di poter tenere testa ai piloti del team factory.

Il GP di Brno sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming su DAZN, NowTW e SkyGO. Differita su TV8.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD e DAZN

Venerdi 7 agosto

9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1

9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1

10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1

13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2

14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2

15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2

Sabato 8 agosto

9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3

9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3

10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3

12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1

13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2

13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4

14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1

14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2

15.05-15.20, Moto 2, Qualifica 1

15.30-15.45, Moto 2, Qualifica 2

Domenica 9 agosto

8.40-9.00, Moto 3, Warm Up

9.10-9.30, Moto 2, Warm Up

9.40-10.00, Moto GP, Warm Up

11.00, Moto 3, Gara

12.20, Moto 2, Gara

14.00, Moto GP, Gara

La programmazione di TV8

Sabato 8 agosto

ore 15.35, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 9 agosto

14.00, Moto 3, Gara

15.30, Moto 2, Gara

17.00, Moto GP, Gara