Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 2 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi e tempo instabile al Nord, dove si avranno fenomeni di carattere temporalesco fino a tarda notte, specie sulle zone alpine in Liguria. Tempo stabile e cieli sereni altrove, salvo qualche piovasco notturno sull’Appennino toscano. Le temperature minime oscilleranno fra 20 e 25 gradi.

Lunedì 3 agosto ancora tempo instabile al Nord e gran parte del Centro, in particolare su Toscana, Marche e Umbria. Ancora soleggiato al Sud e sulle Isole. Le massime si attesteranno fra 27 e 33 gradi, di poco superiori su Sardegna e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Milano-Brescia (Km 138.3 – direzione: Torino) coda alla barriera di Milano est. Sulla A9 Lainate-Como (Km 33 – direzione: Svizzera) traffico a rilento alla barriera di Como Grandate.

A Nord di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena (Km 24 – direzione: Brennero) coda di 8 km tra Bressanone e Vipiteno per traffico intenso

In Liguria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 26.8 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori in corso.

All’altezza di Reggio Emilia in A1 Milano-Bologna (Km 110 – direzione: Milano) coda di 3 km tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso.

A Nord di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alle 6.00 del 30/09/2020.