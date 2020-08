Marc Marquez lavora con i pesi per rafforzare il braccio destro operato meno di due settimane fa. L’obiettivo è scendere in pista a Brno.

Marc Marquez si allena anche questa domenica per arrivare in forma a Brno. Il campione della Repsol Honda, dopo aver dato forfait nell’ultimo round, a causa dell’infortunio rimediato al GP di esordio seguito dall’operazione al braccio, è in corsa contro il tempo per arrivare al meglio delle condizioni in Repubblica Ceca.

Il 21 luglio ha subito un intervento all’omero destro per rinsaldare una frattura riportata a Jerez, quando mancavano pochi giri al traguardo. L’obiettivo è rimettersi subito in pista sin dal venerdì di prove libere a Brno, quando sonderà le sue reali condizioni fisiche. Prevedibile che non sarà ancora al top della forma, ma Marc Marquez deve iniziare a raccogliere punti preziosi per la classifica, per non concedere troppi spazi alle Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales. “Stiamo facendo dei passi per cercare di raggiungere il Gran Premio della Repubblica Ceca nel miglior modo possibile”, ha scritto il fenomeno di Cervera in un video in cui lo si vede lavorare in palestra mentre solleva pesi e con il braccio destro sotto torchio.